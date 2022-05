Bundesstraße 56 : Linienbus kommt in Much von der Fahrbahn ab - mehrere Verletzte

Bei einem Busunfall in Much sind mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Christoph Schmoll

Much Auf der B56 in Much ist am Montagabend ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.



Bei einem Busunfall sind am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Ein Linienbus der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft war gegen 18.30 Uhr auf der B56 kurz vor dem Ortseingang aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dort war der Gelenkbus über den aufgeweichten Fahrbahnrand gerutscht und mit dem Bewuchs am Fahrbahnrand kollidiert.

Nach ersten Angaben der Rettungskräfte wurden von den 14 Insassen sechs Menschen verletzt. Der schwer verletzte Fahrer des Busses wurde mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen. Alle anderen Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

