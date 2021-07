Zwischen Siegburg und Lohmar : 20-jähriger Autofahrer prallt bei Überholmanöver auf B 56 in Leitplanke

Einem BMW-Fahrer missglückte ein Überholvorgang auf der B 56 im Schlangensiefen zwischen Siegburg-Stallberg und Lohmar-Heide. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Als ein 20-Jähriger ein anderes Auto am Samstagabend auf der B 56 zwischen Siegburg und Lohmar überholen wollte, geriet sein BMW auf der regennassen Fahrbahn außer Kontrolle. Er prallte in die Leitplanke und kam in einem Graben zum Stehen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jill Mylonas

Ein missglückter Überholvorgang hat am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B 56 geführt. Wie es vor Ort hieß, wollte ein 20-Jähriger im Schlangensiefen zwischen Siegburg-Stallberg und Lohmar-Heide mit seinem BMW ein anderes Fahrzeug bergauf überholen. Dabei sei der Wagen des Mannes aus dem Oberbergischen Kreis auf der regennassen Fahrbahn außer Kontrolle geraten.

Foto: Christof Schmoll

Demnach sei der BMW in die linksseitige Leitplanke geprallt. Von dort schleuderte er quer über die Fahrbahn in einen rechtsseitigen Graben. Entgegen der Fahrtrichtung kam er schließlich zum Stehen. Nicht beschädigt wurde indes das überholte Auto.