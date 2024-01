Erneuter Bauern-Protest in Lohmar Aufgebot von rund 60 Treckern bildet Schriftzug „Reicht“

Die Bauernproteste in der Region gehen auch am Freitag weiter. Mit der einsetzenden Dunkelheit haben demonstrierende Landwirte sich am Abend mit rund 60 Treckern auf einer Wiese bei Lohmar-Kreuznaaf zu einer Protestaktion zusammengefunden. Bei eingeschalteter Beleuchtung ihrer Traktoren formierten sie sich zu dem Schriftzug „Reicht“.