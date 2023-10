Unfall bei Much Motorradfahrer aus Overath kommt bei Unfall ums Leben

Trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte ist am Samstagabend ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aus Overath nach einem Unfall auf der B56 seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Kradfahrer war nach ersten Erkenntnissen aus Drabenderhöhe kommend in Richtung Much unterwegs, als er in einer lang gezogenen Linkskurve vor dem Ortseingang Wellerscheid rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend querte er einen Radweg und prallte in eine Böschung und gegen einen Baum.