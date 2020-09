Polizei sieht dringenden Tatverdacht : Mutmaßliche Betrüger gaben sich als Installateure aus

Neunkirchen-Seelscheid Aufgrund eines verstopften Abflussrohres rief ein Mann aus Neunkirchen-Seelscheid einen Sanitärnotdienst an. Doch die angereisten Installateure entpuppten sich als mutmaßliche Betrüger. Nach einer Fahndung ermittelt die Polizei nun gegen zwei junge Männer.

Nachdem die Polizei mit einem Foto nach zwei Männern gesucht hatte, die sich in Neunkirchen-Seelscheid als Installateure ausgegeben haben, sind bei der Polizei zahlreiche Hinweise eingegangen. Ermittelt wird jetzt gegen zwei je 22 Jahre alte Männer aus Mülheim an der Ruhr und Bergisch Gladbach.

Ein 39-jähriger Hausbesitzer hatte im Juli aufgrund eines verstopften Abflussrohres in einer Badewanne einen Sanitärnotdienst angerufen. Die Firma hatte er zuvor im Internet gefunden. Am Nachmittag erschienen laut Polizei zwei Männer, die den Auftrag ausführen wollten. Die Tatverdächtigen machten sich demnach an die Arbeit und demontierten die Toilettenschüssel, obwohl diese offensichtlich nicht im Zusammenhang mit dem blockierten Rohrabfluss stand.