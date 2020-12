Neunkirchen-Seelscheid : Betrunkener Autofahrer hinterlässt „Spur der Verwüstung“

Neunkirchen-Seelscheid Ohne Führerschein und korrekte Kennzeichen, aber dafür mit 1,4 Promille war ein 32-Jähriger in Neunkirchen-Seelscheid unterwegs. Mehrere Verkehrsschilder und sogar ein Telefonmast wurden bei seiner Trunkenheitsfahrt beschädigt.

Eine „Spur der Verwüstung“ nennt die Polizei das, was ein betrunkener 32-Jähriger aus Brühl in der Nacht zu Sonntag hinterlassen hat. Insgesamt vier Unfallorte in Neunkirchen-Seelscheid-Oberheister stellten die Beamten fest. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen umgefahren und sogar ein Telefonmast erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.