Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ : Bewertungskommission besucht das Gold-Dorf Berzbach

Alexander Haas (l.) präsentiert der Bewertungskomission den Hof von Klaus und Judith Lang (im Bild mit ihrer Tochter Tabea). Foto: Inga Sprünken

Much Auf Kreisebene hat das Mucher Dorf Berzbach die Jury überzeugt und eine Goldmedaille im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Jezt will sich die Dorfgemeinschaft auch im Landeswettbewerb behaupten. Am Samstag präsentierte sie sich dafür der Bewertungskommission.



Viele Mitglieder der Dorfgemeinschaft waren versammelt. Es gab frische Kuhmilch und selbst gebackene Waffeln. Schließlich ging es darum, die mehr als 15 Mitglieder der Bewertungskommission für den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ von der Vielfalt, Schönheit und Besonderheit des in Much gelegenen Gold-Dorfes Berzbach zu überzeugen. „Wir möchten Sie einladen in unser Dorf, um ihnen zu zeigen, wie wir hier leben“, sagte Alexander Haas. Der Sohn von Karl-Josef und Edith Haas, die das Technik- und Bauernmuseum initiiert haben und zum Vorstand der Dorfgemeinschaft gehören, begrüßte am Samstagmorgen am Dorfeingang die Gäste. Zu denen zählten neben Landrat Sebastian Schuster und Vize-Landrätin Notburga Kuhnert der Mucher Bürgermeister Norbert Büscher und sein Beigeordneter Karsten Schäfer.

Der Bürgermeister hob die Besonderheit von Berzbach innerhalb der 114 Ortschaften von Much hervor. „An diesen Platz kommen viele junge Menschen zurück“, sagte Büscher in Bezug auf die Tatsache, dass viele Kinder der Einheimischen nach ihrem Umzug in die Stadt mit ihren Familien wieder zurück in ihr Dorf gezogen sind und sich aktiv in der Dorfgemeinschaft engagieren. „Der Zusammenhalt von Jung und Alt sowie das Ehrenamt spielen hier eine große Rolle“, so der Bürgermeister, der den Altersdurchschnitt mit 47 Jahren als sehr gering im Vergleich zu der Gesamtgemeinde bezeichnete.

Nach dem Empfang an der Willkommenswiese am Dorfeingang führte die erste Station zu einem Gedenkstein, der zur 500-Jahr-Feier des Dorfes an der Stelle platziert worden war, an der früher ein alter Pachthof gestanden hatte, wie Michael Scheuermann ausführte. „Berzbach wurde 1388 als Bertelsbach erstmals erwähnt“, sagte das Dorfgemeinschaftsmitglied. Der Pachthof habe der Unterstützung der Armen gedient. In diesem Zusammenhang verwies Haas auf den Böllweg, der durch das Dorf führt. Denn der Literat hatte nach seiner Flucht aus Köln zusammen mit seiner Ehefrau Unterschlupf im einen Kilometer entfernten Marienfeld gefunden und war regelmäßig zum Milch-Holen nach Berzbach gekommen. „Sein Sohn liegt auf dem Friedhof in Marienfeld“, ergänzte der Bürgermeister.

Die Verbindungsstraße nach Marienfeld, über die die Kinder in die dortige Schule gelangen, war die nächste Station. Denn an dieser pflanzten die Dorfbewohner Obstbäume, die inzwischen eine Allee bilden. Ein verfallener Bauernhof am Beginn dieser Straße wurde 1998 von den Eheleuten Klaus und Judith Lang wieder hergerichtet und bietet Platz für Treffen der Dorfgemeinschaft. Dem dient auch der unweit gelegene, liebevoll hergerichtete Dorfplatz, der wiederum direkt gegenüber dem Herzen des Dorfes, dem Technik- und Bauernmuseum, liegt. Ein 300-jähriger Solitär-Buchsbaum, der von den 75 Dorfbewohnern gepflegt wird und der „Tennisgarten“ mit Weinanbau, der aus einem ehemaligen Tennisplatz entstanden ist, sind neben dem dorfeigenen Kinderspielplatz weitere Höhepunkte.