Polizei ermittelt nach Knochenfund : Todesursache von Birgit A. aus Lohmar weiter ungeklärt

Birgit A. hatte am 4. April 2015 ihren Dienst am Flughafen Hahn/Hunsrück beendet und ist danach nicht nach Hause zurückgekehrt. Foto: dpa/Thomas Frey

Koblenz/Lohmar Fünfeinhalb Jahre nach dem Verschwinden von Birgit A. aus Lohmar sind im Herbst Knochen der Verstorbenen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft wertet nun erneut Beweise aus. Doch wie Birgit A. ums Leben kam, ist noch immer ungewiss.

Dass Birgit A. wohl nicht freiwillig fortging, vermutete die Polizei in Koblenz schon 2015, kurz nach ihrem Verschwinden. Im November 2020 hatte dann ein Pilzsammler die sterblichen Überreste der Lohmarerin in einem Wald bei Büchenbeuren gefunden. Seitdem untersuchen Kriminaltechniker die Überreste, bestätigt das Polizeipräsidium in Koblenz.