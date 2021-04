Neue Erkenntnisse der Polizei : Birgit A. aus Lohmar wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Büchenbeuren/Koblenz/Lohmar Im Fall von Birgit A. aus Lohmar, die jahrelang verschwunden war und deren Knochen im Herbst gefunden wurden, gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Polizei könnte zudem dem Täter ein Stück näher gekommen sein.

Polizei richtet Fragen an die Bevölkerung

Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragen: Wer hat die Lohmarerin am Ostersamstag, 4. April 2015, allein oder in Begleitung im Bereich des Flughafens Hahn oder der umliegenden Gemeinden gesehen? Das Auto der Vermissten war unweit des Flughafens entdeckt worden. Wer hat den roten Pkw Renault Megan Scenic mit dem Kennzeichen SU-UA 256 wahrgenommen? Dieser war zuletzt auf dem Gemeindeparkplatz im Mühlenweg in Lautzenhausen abgestellt worden. Wer hat am Ostersamstag 2015 oder an den Tagen danach Beobachtungen zu Personen oder anderen Fahrzeugen am Abstellort des Pkw von Birgit A. am Mühlenweg in Lautzenhausen gemacht? Auch fragt die Polizei nach Beobachtungen, die mit dem Verbringen und Ablegen der Leiche in dem Waldgebiet der Gemarkung Büchenbeuren, an der alten Hunsrückhöhenstraße B 327, K 77 Richtung Lötzbeuren unweit der Start- und Landebahn des Flughafens Hahns, im Zusammenhang stehen könnten. Informationen und das Lichtbild von Birgit A. hat die Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht.