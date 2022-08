Bereits mit Haftbefehl gesucht : Betrunkener Mann bedroht Zugfahrer und wird festgenommen

Blankenberg (Sieg) Ein Zugführer ist am Dienstagabend auf dem Weg von Siegburg nach Siegen von einem Fahrgast bedroht worden. Der Täter wurde festgenommen - nach ihm wurde bereits mit Haftbefehl gefahndet.

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung aus dem RE 9 von Siegburg nach Siegen ein. Der Zugführer soll von einem Fahrgast in Höhe Blankenberg (Sieg) bedroht worden sein. Grund dafür war nach Angaben der Polizei ein defekter Güterzug auf der Strecke. Auf die Nachricht, dass sich die Ankunft deshalb verzögern würde, reagierte der 23-Jährige Fahrgast sehr aggressiv.

An Bord des Zuges befand sich zufälligerweise ein Polizist, der in Zivil unterwegs war. Er half dem Zugführer, die Situation zu entschärfen, bis die Beamten in Uniform am Tatort eintrafen. Bei der Datenaufnahme fiel den Polizisten auf, dass der Täter bereits per Haftbefehl gesucht wurde.