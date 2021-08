Unfall auf der A3 : Blechschaden nach Kollision sorgt bei Lohmar für längeren Stau

Auf der A3 bei Lohmar kollidierten am frühen Freitagabend ein Pkw und ein Lkw-Gespann. Es kam zu einem längeren Rückstau. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw-Gespann sorgte am Freitagabend auf der A3 bei Lohmar für einen etwa fünf Kilometer langen Stau. Ein 43-jähriger Bonner wurde leicht verletzt.

Ein 46-jähriger Bonner wollte am Freitagabend gegen 19.30 Uhr an der BAB3-Anschlussstelle Lohmar in Richtung Köln auffahren. Dabei übersah er jedoch laut Polizeiangaben einen herannahenden Lkw mit Anhänger. Nachdem er auf dem Beschleunigungsstreifen Fahrt aufnahm, wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln und kollidierte dabei mit dem Lkw-Gespann.