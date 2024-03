Bahnverkehr wird eingestellt Fliegerbombe in Eitorf muss vor Ort entschärft werden

Im Bahnverkehr der Linien RE9, S12 und S19 im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis kommt es am Dienstagnachmittag zu Einschränkungen. Der Grund ist eine Fliegerbombe, die im Bereich der Siegtalstraße in Eitorf-Alzenbach gefunden worden ist. Die Bombe muss vor Ort entschärft werden. Die Warn-App Nina gab am Nachmittag eine entsprechende Warnung heraus.