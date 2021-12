Massivhaus entpuppt sich als Fachwerkhaus : Käufer will Geld für Sanierungsarbeiten erstatten haben

Bonn/Eitorf Statt massiver Mauer bröselte Lehm aus dem aufgeschlagenen Putz. Ein Immobilienkäufer sieht sich getäuscht und zieht vor Gericht.

Der 29-Jährige staunte nicht schlecht, als er im Zuge von Renovierungsarbeiten eine Zimmerwand aufschlug: Unter dem Putz kam statt der erwarteten massiven Mauer feuchter Lehm zum Vorschein. Das von ihm im Sommer 2018 gekaufte „Massivhaus“ in einem Ortsteil von Eitorf entpuppte sich nämlich in der Realität als Fachwerkhaus. Und das, obwohl er ein Haus in dieser Bauweise eben gerade nicht hatte kaufen wollen. Nun will der Mann gut 12.000 Euro Schadenersatz und hat dazu die damalige Verkäuferin vor dem Bonner Landgericht verklagt.