Mordfall Claudia O. Neues DNA-Gutachten entlastet Angeklagten

Dass ein früheres DNA-Gutachten Treffer beim Angeklagten anzeigte, könnte laut dem Gericht also auch von Verunreinigungen im Labor herrühren. Der Vorsitzende Richter Klaus Reinhoff kritisierte die Arbeit der beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zuständigen Ermittler. Diese hatten in einem früheren Gutachten angegeben, die Klebefolien, mit denen damals Spuren an der Leiche genommen wurden, seien in der Zwischenzeit nicht geöffnet worden. Wie bei der Verhandlung am Montag deutlich wurde, wurden aber sehr wohl kleine Schnitte in die Folien gemacht, um Hautteilchen zu untersuchen.