Urteil am Landgericht Bonn Mutter wegen Beihilfe zum Missbrauch verurteilt

Am 2. Januar 2015 hatte sich ihre damals noch nicht einmal zehnjährige Tochter erstmals ihrer Mutter anvertraut, weil sie die anhaltenden Vergewaltigungen durch ihren Stiefvater nicht länger ertragen wollte: „Sehr plastisch und in kindlicher Sprache eröffnete das Kind damals seiner Mutter, was ihr Stiefvater ihr antat“, sagte der Richter. Anstatt aber ihrer Tochter uneingeschränkt zu vertrauen und den Hilferuf ernst zu nehmen, berichtete sie ihrem Mann nach dessen Heimkehr spät am Abend von den Vorwürfen. Das Ehepaar weckte daraufhin das verstörte Mädchen auf, und der Stiefvater bezichtigte das Kind so lange der Lüge, bis es einknickte und die Vorwürfe zurückzog. Später drohte der Stiefvater dem Mädchen dann damit, „es aus der Familie werfen“, sollte es bei seinen Vorwürfen bleiben. Diesen Vorfall und noch zwei sehr eindeutige Beobachtungen hatte die Mutter dann in ihren Tagebüchern zu Papier gebracht.