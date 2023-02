Vergleich am Landgericht Bonn : Patientin fordert Schmerzensgeld nach Physiotherapie

Ruppichteroth Sie kam, damit die Schmerzen im Rücken gelindert werden. Als die Patientin die Physiotherapie-Praxis wieder verließ, war ihr Brustbein gebrochen. Dafür forderte sie vor Gericht Schmerzensgeld.

Die heute 59-jährige Erzieherin litt bereits seit längerer Zeit unter chronischen Rückenschmerzen. Im Herbst 2019 besuchte sich daher erneut eine Praxis für Physiotherapie, in der sie zuvor schon einmal behandelt worden war. Der erste Termin am 1. Oktober verlief auch zur Zufriedenheit der Patientin. Als sie am folgenden Tag erneut die Praxis betrat, wurde sie aber von einer anderen Angestellten behandelt, deren Verhalten sie als „ruppig“ empfand. Sie habe sich auch gewundert, dass die neue Kraft sie im Brustbereich behandeln wollte, obwohl sie doch an Beschwerden im Lendenwirbelbereich litt.

Von der Liege gefallen

Zu Beginn der Behandlung, so gab es die Klägerin vor Gericht an, sei sie sogar von der Behandlungsliege gefallen: Die Therapeutin habe nämlich so stark an ihrem rechten Bein gezogen, dass sie den Halt verloren habe. Ihre Einwände seien von der behandelnden Physiotherapeutin mit dem Argument abgebügelt worden, sie sei hier die Fachfrau. So habe sie dann zugelassen, dass auch ihr linkes Bein und dann der Brustbereich behandelt wurden. Daran, dass ihre Kundin von der Liege gefallen sei, konnte sich die beklagte Behandlerin vor Gericht nicht mehr erinnern. Streitig zwischen den Parteien blieb bis zuletzt auch, ob die dann folgende Mobilisierung des Brustbereichs in Bauch oder Rückenlage durchgeführt wurde. Die Klägerin war sich sicher, dass sie auf dem Rücken lag, die Therapeutin hingegen erinnerte sich an eine Bauchlage.