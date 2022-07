Einbruch in Erftstadt : Polizei nimmt Metalldiebe in Bonn fest

Die Polizei stellte die Verdächtigen in Bonn. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am Mittwoch hat die Polizei mutmaßliche Metalldiebe in Bonn festgenommen. Die drei Männer sollen auf einer Baustelle in Erftstadt eingebrochen sein. Die Männer stehen unter dem Verdacht, bereits zuvor ähnliche Einbrüche begangen zu haben.



Am Mittwochmorgen hat die Polizei drei mutmaßliche Metalldiebe in Bonn festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, sollen die Verdächtigen, die 20, 23 und 24 Jahre alt sind, gegen 2 Uhr morgens in Erftstadt unter lauten Geräuschen eine Kabeltrommel von einem Firmengelände und einen Würfeltresor aus einem geschlossenen Büro gestohlen haben.