Betrugsfälle in Bonn und Region : Telefonbetrüger verhöhnen 85-Jährige nach Geldübergabe

In einem Fall erbeuteten die Betrüger 78.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Neunkirchen-Seelscheid/Niederkassel/Bonn Gleich zweimal haben am Donnerstag Telefonbetrüger in Bonn und der Region ältere Menschen um ihr Geld betrogen. In einem Fall erbeuteten sie 78.000 Euro - und verhöhnten das Opfer später.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In gleich zwei Fällen haben Telefonbetrüger am Donnerstag in Bonn und der Region ältere Menschen um ihr Geld betrogen. Wie die Polizei mitteilte, fiel zuerst in Neunkirchen-Seelscheid ein 88-Jähriger auf falsche Bankmitarbeiter rein. Die Täter forderten den Mann dazu auf, ihnen telefonisch seine Bankzugangsdaten zum angeblichen Datenabgleich mitzuteilen. Kurz darauf sollen die Täter diese Daten dann genutzt haben, um online eine digitale Bankkarte für das Smartphone zu erstellen.

An verschiedenen Supermarktkassen hoben die Täter dann insgesamt 5000 Euro in Bargeld ab. Die Bank des 88-Jährigen bemerkte die verdächtigen Transaktionen, sperrte das Konto und benachrichtige den Rentner über den mutmaßlichen Betrug.

In Niederkassel-Rheidt wandten Trickbetrüger hingegen einen sogenannten Schockanruf an, der bei einer 85 Jahre alten Frau zum Erfolg führte. Die Betrüger erzählten der Seniorin, dass ihre Enkelin einen Menschen bei einem Verkehrsunfall getötet habe und sie eine Kaution bezahlen müsse, um die Inhaftierung zu vermeiden. Die 85-Jährige ging daraufhin zur Bank, holte 78.000 Euro aus ihrem Schließfach und übergab das Geld vor der Doppelkirche in Bonn-Schwarzrheindorf einer unbekannten Frau in einer Plastiktüte. Einige Zeit später riefen die Betrüger die 85-Jährige erneut an und bedankten sich bei ihr für das Geld.

Die Abholerin, die die 78.000 Euro am Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Bereich der Dixstraße in Bonn entgegengenommen haben soll, soll etwa 35 Jahre alt und 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß sein. Sie soll schwarze, schulterlange Haare und eine auffällige Statur haben. Zudem soll die Frau bunte Kleidung getragen haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Geldübergabe möglicherweise beobachtet haben und Angaben zu der unbekannten Abholerin machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/5413221 entgegen.

(ga)