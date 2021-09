Zwischen Bonn/Siegburg und Lohmar : A3 ist an drei Wochenenden komplett gesperrt

Bonn/Siegburg Die Autobahn 3 wird an drei Wochenenden zwischen Bonn und Lohmar für den Verkehr voll gesperrt. Grund dafür sind massive Schäden an der Strecke.

An insgesamt drei aufeinander folgenden Wochenenden wird die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Grund dafür sind massive Schäden in weiten Bereichen der Strecke, die durch den umgeleiteten Verkehr, der sonst über die A1 und die A61 fahren würde, verstärkt wurden. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten finden an folgenden Wochenenden statt: