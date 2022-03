Verhandlung vor dem Bonner Landgericht : Wider Willen ein Fachwerkhaus gekauft

Eitorf/Bonn Zwei Jahre nach dem Kauf eines vermeintlich massiv gebauten Eigenheims in Eitorf entdeckt der 29-Jährige Eigentümer: In Wirklichkeit handelt es sich um ein Fachwerkhaus. Nun wurde der Fall vor dem Bonner Landgericht verhandelt.

Wenn sie im vergangenen Herbst auf den Vergleichsvorschlag der Richterin eingegangen wäre, hätte die Beklagte sich gut und gerne ein paar Tausend Euro sparen können: Nun hat eine Zivilrichterin am Bonner Landgericht die 32-Jährige verurteilt, dem 29-jährigen Käufer ihres Hauses in Eitorf 12 898,74 Euro Schadenersatz zu zahlen. Der Mann war vor Gericht gezogen, nachdem er im vergangenen Frühjahr entdeckte hatte, dass es sich bei dem von der Beklagten erworbenen und angeblich in Massivbauweise errichteten Gebäude in Wirklichkeit um ein Fachwerkhaus handelte.