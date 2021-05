Schaden im hohen fünfstelligen Bereich : Einbrecher stehlen hochwertige Baumaschinen in Bornheim

Bornheim Diebe haben in Bornheim einen Baustellencontainer aufgebrochen und mehrere Baumaschinen mitgehen lassen. Der Schaden belaufe sich auf einen fünfstelligen Betrag. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Einbruch in einen Baustellencontainer in Bornheim haben Diebe hochwertige Baumaschinen gestohlen. Der Schaden liege in einem hohen fünfstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Unbekannten ließen in der Nacht zu Sonntag zwei Rüttelplatten, ein Stromaggregat und eine Kettensäge mitgehen.