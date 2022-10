Verdacht auf Alkohol am Steuer : Mehrere Schwerverletzte bei einem Auffahrunfall auf der A555

Verdacht auf Alkohol am Steuer

In der Nacht zu Samstag ist es auf der A555 bei Bornheim zu einem schwerem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim In der Nacht zu Samstag ist es zu einem schweren Unfall auf der A555 bei Bornheim gekommen. Ein Taxi kollidierte mit einem Pkw. Mehrere Insassen wurden schwer verletzt.

Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Samstag wurden bei einem Unfall auf der Autobahn 555 in Höhe des ehemaligen Rastplatzes Eichenkamp bei Bornheim mehrere Personen schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei war ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes Kombi-Taxis mit Frankfurter Kennzeichen auf einen Citroën Berlingo Kastenwagen aufgefahren. Letzterer fuhr aus noch nicht geklärten Gründen vermutlich mit erheblich verminderter Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen. Drei Insassen der kollidierten Fahrzeuge wurden zum Teil schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Betreuung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.