Einbruch in Bornheim : Täter stehlen rund 1000 Zigarettenpackungen aus Getränkemarkt

Bornheim In Bornheim sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere unbekannte Täter in einen Getränkemarkt eingebrochen und haben rund 1000 Zigarettenpackungen gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.



In Bornheim sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 2.30 und 3.30 Uhr mehrere unbekannte Personen in einen Getränkemarkt eingebrochen. Wie die Polizei Bonn mitteilte, sollen die Personen eine Tür gewaltsam aufgebrochen haben, um in den Laden zu gelangen. Dort sollen sie dann rund 1000 Zigarettenpackungen aus einer Vitrine entwedet haben, bevor sie den Laden wieder verließen.

In den frühen Morgenstunden entdeckte ein Mitarbeiter des Getränkemarktes die Einbruchspuren und alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten die Spuren und übergaben die Ermittlungen an die Kriminalpolizei. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0228 150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

