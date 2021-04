Brand-Unglück in Lohmar : Patient in Elisabeth-Hospiz in Deesem stirbt durch Rauchvergiftung

Im Elisabeth-Hospiz in Lohmar-Deesem ist ein Patient vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Im Elisabeth-Hospiz in Lohmar-Deesem ist am Sonntagabend ein Patient vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben. Zwei weitere Personen mussten medizinisch versorgt werden.



Gegen 21.30 Uhr am Sonntagabend musste die Feuerwehr in Lohmar zum Elisabeth-Hospiz im Ortsteil Deesem am Ühmichbach ausrücken. Nach ersten Angaben der Einsatzleiter Peter Völkerath ist in einem Patientenzimmer ein medizinisches Sauerstoffgerät und die benachbarte Matratze des Krankenbettes in Brand geraten, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Ein Hospiz-Patient wurde durch den Rauch des sich ausbreitenden Feuers in dem Krankenzimmer wohl so stark vergiftet, dass er an den Folgen verstarb, wie der GA vor Ort erfuhr. Zwei weitere Personen, vermutlich Pfleger des Hospizes, erlitten eine Rauchvergiftung und mussten medizinisch behandelt werden.

(ga)