Familie kann sich in Sicherheit bringen : Einfamilienhaus in Much nach Feuer in Sauna völlig ausgebrannt

Foto: Christof Schmoll

Much Ein Brand in einer Kellersauna hat am Samstag einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Much ausgelöst. Am Ende stand das komplette Einfamilienhaus in Flammen.



Völlig ausgebrannt ist am Samstagabend ein Einfamilienhaus in Much. Laut Polizei war das Feuer in der Kellersauna ausgebrochen und hatte dann binnen weniger Minuten auf das gesamte Haus übergegriffen. Die Feuerwehrkräfte aus Much konnten nicht verhindern, dass sich das Feuer schließlich über alle drei Etagen ausbreitete. Es wurden daher weitere Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neunkirchen-Seelscheid, Sankt Augustin sowie Eitorf zur Unterstützung angefordert.

Die Bekämpfung der Flammen war aufgrund von Einsturzgefahr nur von außen möglich, so der Pressesprecher der Feuerwehr Much, Markus Frohn. Um an Brand- und Glutnester unter dem Dach zu gelangen, musste die Dacheindeckung vollständig entfernt werden.

Alle drei Bewohner des Hauses - zwei Erwachsene und ein Kind - konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie kamen zunächst bei Nachbarn unter. Laut der Einsatzkräfte wurden die Hauskatzen der Familie vermisst, am Abend aber wieder gesichtet.

Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr Much konnte den Einsatz vor Ort gegen 01.50 Uhr beenden. Das Wohnhaus wurde weitgehend zerstört und ist nicht mehr bewohnbar.

(ga)