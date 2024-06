Feuerwehreinsatz in Lohmar 36-Jähriger erleidet Brandverletzungen nach Explosion in Wohnhaus

Ein Notarzt wurde mit dem Helikopter eingeflogen. Das gesamte Haus wurde evakuiert und das Gebiet in rund 100 Meter Entfernung abgesperrt. Die Gefahrguteinheit und Dekontiminationsausrüstung wurden nachalarmiert sowie zwei Rettungswägen und noch ein Notarzt. Zwei Feuerwehreinsatzkräfte, die im Keller waren, werden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da unklar ist, was für Dämpfe sich entwickelt haben. Die Ursache der Explosion wird noch untersucht.