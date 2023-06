Brandstiftung wird vermutet Brennender Holzstapel drohte Flächenbrand in Much zu entfachen

Much · In der Nacht auf Mittwoch stand im Norden von Much ein Holzstapel in Brand. Aufgrund von Trockenheit hätte sich das Feuer leicht ausbreiten können. Die Feuerwehr vermutet Brandstiftung.

07.06.2023, 10:39 Uhr

In Much ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand an einem Stapel Baumstämme ausgebrochen. Foto: Christof Schmoll





Von Christof Schmoll