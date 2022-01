Verkehrswende im Rhein-Sieg-Kreis : Bund will nicht für Siegtalradweg zahlen

Bezirksregierung will Wege den Kommunen übertragen : Wie geht es weiter mit dem Radweg an der Sieg? Die Bezirksregierung Köln benötigt ihr Wegenetz an der Sieg nicht mehr. Nun will sie die 19,7 Kilometer den Anrainerkommunen unentgeltlich übertragen. Über dieses Geschenk können sich die Kommunen allerdings nicht freuen. Im Gegenteil.