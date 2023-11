Abfahrt bei Lohmar kurzzeitig gesperrt Rentner fährt beim Abbiegen von der B507 gegen Ampelmast

Auf der B507 an der Donrather Kreuzung ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Abbiegen von der Bundesstraße in Richtung Lohmar war ein 82-jähriger Rentner beim Linksabbiegen von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Verkehrsinsel gefahren. Das Auto stieß ein Verkehrsschild um und prallte auch noch gegen einen Ampelmast.