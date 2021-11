Urteil am Landgericht Bonn : Cannabis-Dealer aus Lohmar bekommt knapp drei Jahre Haft

Bonn/Lohmar Ein 37-jähriger Mann hat in seiner Wohnung in Lohmar Marihuana verkauft. Das Bonner Landgericht hat ihn jetzt verurteilt. Er bekommt knapp drei Jahre Haft.

Die 1. Große Strafkammer am Bonner Landgericht hat einen Drogendealer aus Lohmar zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der 37-Jährige wurde für schuldig befunden, im vergangenen Jahr in sechs Fällen jeweils rund 300 Gramm Marihuana in seiner Lohmarer Wohnung verkauft zu haben. Von einer ersten Durchsuchung kurz vor dem Jahreswechsel hatte sich der Dealer noch relativ unbeeindruckt gezeigt und sein Geschäft munter weiter betrieben. Bei einer zweiten Razzia in diesem April stellten die Ermittler dann neben 297,8 Gramm Marihuana auch noch 90 Gramm Kokain sicher.