Ausbrüche in Altenheim und Fleischindustrie : Ruppichteroth ist wieder Corona-Hotspot im Rhein-Sieg-Kreis

Ruppichteroth Die Gemeinde Ruppichteroth hat einen Inzidenzwert von 230. Landrat Sebastian Schuster stellt in Frage, ob Kitas und Schulen öffnen dürfen. Das NRW-Gesundheitsministerium widerspricht.

Die Gemeinde Ruppichteroth ist wieder Hotspot im Rhein-Sieg-Kreis. Um die aktuellen Coronaausbrüche einzudämmen, haben Bürgermeister Mario Loskill und Landrat Sebastian Schuster am Freitag vorgeschlagen, Schulen und Kitas ab Montag zu schließen. „Leider“, so Loskill, scheitert das am Einspruch des NRW-Gesundheitsministeriums. „Wir haben in Ruppichteroth eine inoffizielle Inzidenz von 230. Vor diesem Hintergrund halte ich es nicht für zielführend, ab Montag weiter Präsenzunterricht zu machen“, sagte Schuster mittags in der Kreis-Pressekonferenz. Gegen 15 Uhr erhielt Loskill dann die Nachricht, dass das Ministerium die Maßnahme nicht befürworte. „Wir dürfen die Schließungen nicht umsetzen und sollen die Situation weiter sorgsam beobachten“, sagte Loskill auf GA-Anfrage.

Aktuell gibt es in Ruppichteroth 41 Corona-Fälle. Loskill hat sich bereits in einem Brief an die Sportvereine gewandt und gebeten, die seit 8. März möglichen Lockerungen im Amateursport nicht umzusetzen. „Aufgrund der aktuellen hohen Infektionszahlen in der Gemeinde Ruppichteroth, unter anderem durch verschiedene Ausbruchsgeschehen und durch die Erkenntnis, dass der mutierende Virus in unserer Kommune Einzug gehalten hat, empfehle ich herzlichst, die neuen Regelungen zum erweiterten Personenkreis, insbesondere für die Gruppen von höchstens 20 Kindern unter 14 Jahren, nicht umzusetzen“, so der Bürgermeister.