Über 70 Einsatzkräfte vor Ort : Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Lohmar brannte

Foto: Christof Schmoll

Lohmar Der Dachstuhl eines Hauses in Lohmar ist am Montagabend in Brand geraten. Um an den Brandherd vorzudringen, musste die Feuerwehr zunächst das Dach öffnen. Die Polizei ermittelt nun.



Am Montagabend gegen 22.15 Uhr ist die Feuerwehr in Lohmar alarmiert worden. Ein Einfamilienhaus im Ortsteil Neuhonrath war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Für die Löscharbeiten am Haus musste die Feuerwehr das Dach mit Hilfe einer Drehleiter öffnen. Nach rund zweieinhalb Stunden konnte Einsatzleiter Sven Ziaja Feuer in Gewalt melden. Die weiteren Löscharbeiten im Dachbereich zogen sich aber noch einen längeren Zeitraum hin.

Beim Einsatz wurde niemand verletzt, da die Hausbewohner sich zur Einsatzzeit im Urlaub befanden. Die Polizei versucht nun die Brandursache zu ermitteln.

(ga)