Wer wird Deutschlands bester Hobbybäcker? : Ruppichterotherin bei „Das Große Backen“ auf Sat.1

Enie van de Meiklokjes moderiert die zehnte Staffel von „Das große Backen“ auf Sat.1. Foto: dpa/Marc Rehbeck

Ruppichteroth Für ihre vier Kinder hat Anja Rump schon unzählige Geburtstagstorten gebacken. Vom Kuchen in Dinoform bis zur Gruseltorte war alles dabei. Jetzt backt die Ruppichterotherin vor der Kamera: Sie ist bei der zehnten Staffel von „Das Große Backen“ auf Sat.1 dabei.



Am Sonntag, 4. September, um 17.15 Uhr startet bei Sat.1 die zehnte Staffel von „Das Große Backen“. In der Backshow stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr technisches Können, aber auch ihre Kreativität unter Beweis. Begleitet werden sie von Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Mit dabei sind in diesem Jahr zehn Hobbybäckerinnen und -bäcker.

Eine von ihnen ist die Anja Rump aus Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis. Sie bringt Expertise mit: Für ihre Kinder hat die 37-jährige schon Dinokuchen und Gruseltorten gebacken. „Die Wünsche wurden immer größer und außergewöhnlicher“, berichtet Rump.

Nachdem die Familie „Das Große Backen“ lange vom Sofa aus verfolgt hatte, waren ihre vier Kinder überzeugt: „Mama, das kannst du auch.“ Also wurde die Bewerbung geschrieben und nur wenig später kam die Einladung zum Casting in Köln.

Schließlich fuhr Anja mit ihrem Mann nach Brandenburg, wo die Dreharbeiten zur Sendung stattfanden. „Das war ein echtes Highlight“, erinnert Rump sich gerne zurück.

Zwei Wochen hatte sie im Vorfeld Zeit, um sich ein Torten-Design für ihren Auftritt in der Show zu überlegen. Dafür machte sie einen Spaziergang durch Ruppichteroth und hatte, als sie dort am Weiher saß, schließlich eine Idee: In der Sendung wird Rump eine Motivtorte mit dem Titel: „Das Mädchen am Weiher“ präsentieren.

Die Jury bewertet am Ende nicht nur Kreativität, sondern auch Technik. In verschiedenen Prüfungen müssen die Kandidaten zeigen, was sie können. Anja Rump hat deswegen in Vorbereitung auf die Show jeden Handgriff perfektioniert: „Ich will überzeugen“, steht für die Ruppichterotherin fest.

Alles soll passen, schließlich sucht die Jury in acht Folgen „Deutschlands beste:n Hobbybäcker:in“. Die Juroren vergeben am Ende jeder Folge Punkte. Jede Woche scheidet der Teilnehmer mit der niedrigsten Punktzahl aus.