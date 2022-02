Nachwuchstalente aus Ruppichteroth : Schwestern treten mit Ballade bei „Dein Song“ an

Ruppichteroth Sie machen schon seit dem Vorschulalter gemeinsam Musik. Heute sind die beiden Schwestern Jule und Nuri aus Ruppichteroth 13 und 15 Jahre alt und treten bei der KiKa-Sendung „Dein Song“ an. Die beiden unzertrennlichen Musikerinnen warten gespannt auf die Ausstrahlung ihres Fernsehdebüts.

An Publikum sind die beiden Schwestern aus Ruppichteroth gewöhnt: Nuri und Jule singen ab und und zu in der Siegburger Innenstadt. Auch dort singen sie selbstgeschriebene Songs, begleitet nur von Nuris Gitarre, ein Verstärker ist in der Fußgängerzone nicht erlaubt. Auch auf dem Weihnachtsmarkt sind sie so schon aufgetreten. „Es gibt dann immer Leute, die danach zu uns kommen und uns von ihren eigenen musikalischen Erfahrungen erzählen. Das ist wertvoll, da kann man viel lernen“, sagt die 15-jährige Jule.