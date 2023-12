Appaloosa-Zucht und Retreat Den Traum vom eigenen Hof verwirklichen

Heute fühlen sich die beiden „privilegiert“, wie die 55-Jährige betont. „Wir leben unseren Traum“, sagt sie, ohne den Preis dafür zu verhehlen. Denn der ist ein 365 Tage-Job. Zudem hat sie für das Leben auf dem Paulinenhof einige Umschulungen in Kauf genommen. Denn Schönhofer-Hofmann ist gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und betrieb in ihrem Haus in Niederpleis neun Jahre lang ein Kosmetikstudio. Sie verliebte sich in ihr Appaloosa-Pferd und bildete sich weiter in Tierheilpraktik, -psychologie, -kommunikation und -homöopathie sowie Tierakupunktur. Als das erste Fohlen ihrer Stute „Mighty Smoke“, die sie mit dem erfolgreichen Hengst „Sunny Royal Jack“ verpaart hatte, 2004 auf der Fohlenschau die Silbermedaille gewann, erkannte die Pferdeliebhaberin, dass die Blutlinie einen guten Ausgangspunkt für eine Zucht bildet. Beeindruckt vom Charakter der Tiere, studierte sie deren Verhaltensweisen, die sich auf die Menschen übertragen ließen, wie sie sagt. Das führte sie zu ihrer ersten Ausbildung in Systemischer Aufstellungsarbeit für Mensch und Tier.