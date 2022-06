Auskunft von Telefonanbieter Netcologne : Die Notrufe 110 und 112 fallen im Raum Eitorf aktuell bei IP-Telefonen aus

Eitorf Am Mittwochabend gegen 20 Uhr sind im Raum der Gemeinde Eitorf die Notrufe 110 und 112 ausgefallen. Wie der Telefonanbieter Netcologne mitteilt, sind die Notruf-Nummern über so genannte IP-Telefone (digitale Festnetzanschlüsse) aktuell nicht erreichbar.

Der Telefonanbieter Netcologne teilt am Mittwochabend gegen 20 Uhr mit, dass die Notrufe 110 und 112 im Raum Eitorf mit so genannten IP-Telefonen (digitale Festnetzanschlüsse) nicht mehr erreichbar sind. In Notfällen können die Notrufnummern 110 und 112 laut den Angaben des Rhein-Sieg-Kreises in der Nina-Warnapp jedoch über Mobiltelefone erreicht werden.