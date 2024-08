Plädoyers im Eitorfer Erpressungsfall „Die Pistole war nur eine Inszenierung“

„Alles sollte schön schauerlich wirken“, meinte Verteidiger Peter-René Gülpen in seinem Plädoyer im Bonner Prozess gegen zwei Angeklagte, die einen gemeinsamen Freund unter Waffendruck und mit Todesdrohungen in einer Lagerhalle in Eitorf-Bitze – face to face – erfolgreich erpresst haben. Für seinen 39-jährigen Mandanten, der der Initiator gewesen sein soll, erklärte Gülpen: „Das ganze Szenario, die Pistole auf dem Tisch, der erbarmungslose Auftritt, das alles war nicht so gemeint gewesen. Es war nur eine Inszenierung.“ Dennoch rückte der befreundete Geschäftsmann an einem Abend im Dezember 2022 völlig verängstigt seinen BMW im Wert von 80.000 Euro und seine Rolex-Uhr im Wert von 16.500 Euro raus.