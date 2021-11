Kontrolle auf der A61 : Polizisten finden mehr als zwei Kilogramm Heroin in zwei Handtaschen

Rhein-Erft-Kreis Am Mittwoch haben Beamte der Autobahnpolizei einen Wagen auf der Autobahn 61 kontrolliert. Dabei stellten die Beamten mehr als zwei Kilogramm Heroin sicher.

Am Mittwochabend bemerkten Beamte der Autobahnpolizei Köln gegen 18 Uhr auf der Autobahn 61 in Höhe des Autobahndreiecks Jackerath einen in Frankreich zugelassenen Renault Clio. Wie die Polizei Köln und die Polizei Rhein-Erft-Kreis mitteilten, forderten die Beamten die Fahrerin des Renault zum Anhalten auf. Die 57-Jährige ignorierte diese Zeichen jedoch zunächst und verließ erst an der Anschlussstelle Bedburg auf Anweisung der Polizisten die Autobahn.