Anwohner beschweren sich über Lärm : Durch das Siegtal fahren zunehmend mehr Güterzüge

Der Güterverkehr durchs Siegtal nimmt zu. Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Güterzüge, die durchs Siegtal fahren, gestiegen. Anwohner in Buisdorf beschweren sich über den Lärm.



Von Ingo Eisner

Wer derzeit entlang der Siegstrecke unterwegs ist, bemerkt zunehmend Güterzüge, die durch das Siegtal rollen. Laut der Sankt Augustiner CDU hatten sich Anwohner des Buisdorfer Streckenabschnitts über die Zunahme des Güterverkehrs und der damit einhergehenden Lärmbelästigung beschwert. Per Anfrage, die die Stadt bereits beantwortete, wollten die Christdemokraten wissen, inwieweit sich der Güterverkehr in den vergangenen Jahren seit 2015 auf der Siegstrecke erhöht hat. Fazit: Laut dem Eisenbahnbundesamt (EBA) und der Bahn hat sich der Schienengüterverkehr auf der Siegstrecke in den vergangenen sieben Jahren tatsächlich erhöht. Waren es 2015 noch zehn Güterzüge, die täglich fuhren, wurden 2021 schließlich 33 Güterzüge pro Tag gezählt. Die nächtlichen Fahrten zwischen 22 und 6 Uhr erhöhten sich von sechs (2015) auf 17 (2021).

„Güterzüge fahren aktuell rund um die Uhr und teils im Blockabstand in beide Richtungen. Eine spürbare Lärmminderung durch die angekündigte und gesetzlich vorgeschriebene Flüsterbremse ist nicht feststellbar“, ließen die Christdemokraten wissen. Die Sankt Augustiner Verwaltung übermittelte der CDU die Einlassungen des Eisenbahnbundesamtes. Laut EBA wurde der Buisdorfer Streckenabschnitt bereits 2015 in das Lärmsanierungsprogramm des Bundes aufgenommen und 2021 in drei kleine Streckenabschnitte unterteilt, die untersucht werden sollen. Bei der Priorisierung der Maßnahme hat sich die Kennziffer aber von ursprünglich 0,985 auf 0,119 geändert. Laut EBA ist diese Priorisierungskennziffer aber keine absolute Zahl, sondern steht für das Verhältnis zwischen erreichbarer Lärmminderung und der Anzahl der belasteten Anwohnerinnen und Anwohner sowie für das Verhältnis zu anderen geplanten Sanierungsabschnitten. Zudem wurde der sogenannte Schienenbonus von 5 dB(A) abgeschafft, der Auslösewert für die Lärmsanierung um 3 dB(A) abgesenkt und das Gesamtkonzept zur Lärmsanierung des Bundes komplett überarbeitet. Eine erneute Berechnung des Lärmsanierungsbedarfs für sämtliche, auch bereits sanierte Strecken, ist nun notwendig. Welche konkreten Auswirkungen das für den Buisdorfer Streckenabschnitt der Siegstrecke hat, kann laut EBA allerdings noch nicht gesagt werden.

Schranken an den Bahnübergängen sind häufiger geschlossen

Dass derzeit mehr Güterzüge durch das Siegtal umgeleitet werden, liegt laut dem Eitorfer Kämmerer und Bahnfachmann Klaus Strack am Ausbau der S13 zwischen Troisdorf und Bonn. „Das merken wir natürlich auch in Eitorf, da die Schranken an den Bahnübergängen häufiger geschlossen sind“, sagte Strack. Er vermutet, dass aufgrund des S13-Ausbaus erst im kommenden Jahr mit einer Entlastung der Siegstrecke zu rechnen ist. Getrennt von diesem Thema müsse laut Strack allerdings der seit Jahren geplante und von der Politik teilweise kontrovers diskutierte zweigleisige Ausbau der Siegstrecke betrachtet werden, der im Bundesverkehrswegeplan unter „vordringlicher Bedarf“ firmiert und ein kleiner Teil einer großen Maßnahme ist.

„Der zweigleisige Ausbau der Siegstrecke zwischen Stadt Blankenberg und Merten sowie zwischen Schladern und Rosbach soll zu einer Taktverdichtung der Personenzüge führen. Ein Nachteil könnte allerdings sein, dass dann auch mehr Güterzüge auf der Siegstrecke fahren“, so Strack. Aufgrund der Topografie sieht der Bahnexperte im Siegtal aber nur eine Ausweichstrecke für den Güterverkehr, wenn andere Strecken überlastet oder gesperrt sind.