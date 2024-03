Ehemalige Lungenheilanstalt in Windeck-Rosbach Deshalb ist die Waldklinik noch immer nicht verkauft

Gut hundert Jahre lang wurden in dem versteckt gelegenen Waldkrankenhaus in Rosbach Patienten behandelt. Doch nun wartet das Gebäude bereits seit 22 Jahren auf Investoren, die seinen Wert zu schätzen wissen. Zumindest Filmproduktionsfirmen tun das bereits, denn in der ehemaligen Lungenheilstätte wurden schon mehrere Filme gedreht. Dazu gehörte der Film „Barfuß“ von Til Schweiger im Jahr 2004. Damals wurde die ehemalige Lungenheilanstalt, die sich noch immer in Besitz der Kliniken der Stadt Köln befindet, Kulisse für eine psychiatrische Anstalt. Im Jahr 2021 wurde der Film „Die Rettung der uns bekannten Welt“, dort gedreht. In diesem Fall stellte das imposante Anwesen ein Therapiezentrum für Jugendliche dar. Und auch die Serie „Babylon-Berlin“ nutzte die ungewöhnliche Kulisse des Hauses für Filmaufnahmen der vierten Staffel.