Urteil am Landgericht Bonn Ein halbes Jahr Gefängnis für Attacke mit Cutter-Messer

Alkohol spielte daher auch bei der nun verurteilten Tat eine maßgebliche Rolle: Das Opfer ist ein Mitbewohner aus einem Wohnheim, das allerdings mit den Regeln in dem Haus deutlich besser zurechtkam. Auf einer Busfahrt zwischen Ruppichteroth und Nümbrecht geriet der Angeklagte dann mit dem ebenfalls nicht mehr ganz nüchternen Bekannten wieder einmal in Streit. Es entspann sich ein Handgemenge; beide Streithähne fielen an der Haltestelle Benroth aus dem Wagen und eine Böschung hinab. Nach der Rangelei zog der Angeklagte dann das Messer aus seiner Arbeitshose und fuhr die Klinge aus. Wirklich verletzen wollte er den Bekannten aber wohl nicht. Ohnehin hatten Zeugen sofort die Polizei gerufen. Mit dem Urteil blieb die Strafkammer unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß von zehn Monaten. Die von der Verteidigung gewünschte Bewährung kam für die Richter aber wegen des Fehlens jeglicher positiver Sozialprognose ebenfalls nicht in Betracht.