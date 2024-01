Polizei bittet um Hinweise Lohmarer findet Diebesgut am Straßenrand - und deckt Einbruch auf

Mit einem zufälligen Fund am Straßenrand hat ein 77-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag in Lohmar einen Einbruch bei einer Seniorin aufgedeckt. Der Mann habe etwa gegen 15 Uhr im Abhang hinter einer Leitplanke an der B507 eine verschlossene Geldkassette und mehrere Sparbücher entdeckt, teilte die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Mittwoch mit. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die Gegenstände daraufhin einer 87-Jährigen aus Lohmar zugeordnet.