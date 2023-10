Von Seelscheid bis nach Köln Einbrecher entkommen nach kilometerlanger Verfolgungsjagd

Mehrere unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei von Neunkirchen-Seelscheid nach Köln-Eil geliefert. Zuvor sollen die Unbekannten versucht haben, in einen Tankstellenshop in Seelscheid einzubrechen. Um in den Tankstellenshop einzudringen, versuchten sie laut GA-Informationen das Sicherheitsglas mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Durch ein relativ kleines Loch sollen sie schließlich in die Tankstelle gelangt sein, zahlreiche Zigaretten gestohlen haben und schließlich mit einem gemieteten VW Golf GTI davongefahren sein.