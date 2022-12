Tierschutz in den Schulen im Rhein-Sieg-Kreis : Eine Lehrerin im Einsatz für den Tierschutz

Tierschutzlehrerin Anita Kreuzer nimmt einiges an Demonstrationsmaterial mit in die Schule. Foto: Inga Sprünken

Rhein-Sieg-Kreis Anita Kreuzer ist eine von deutschlandweit 140 Tierschutzlehrern. Die Biologin hat eine Teilzeitstelle bei der europaweit agierenden Tier- und Naturschutzorganisation ETN in Much. Sie geht in die Schulen im Rhein-Sieg-Kreis und gibt den Schülerinnen und Schülern Unterricht im Tierschutz.