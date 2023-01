Familie kann sich in Sicherheit bringen : Einfamilienhaus in Much nach Feuer in Sauna völlig ausgebrannt

Foto: Christof Schmoll

Much Ein Brand in einer Kellersauna hat am Samstag einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Much ausgelöst. Am Ende stand das komplette Einfamilienhaus in Flammen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Völlig ausgebrannt ist am Samstagabend ein Einfamilienhaus in Much. Laut Polizei war das Feuer in der Kellersauna ausgebrochen und war dann schnell auf das gesamte Haus übergegangen. Die Feuerwehrkräfte aus Much und Neunkirchen-Seelscheid konnten nicht verhindern, dass sich das Feuer schließlich über alle drei Etagen ausbreitete.

Alle drei Bewohner des Hauses - zwei Erwachsene und ein Kind - konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Laut der Einsatzkräfte wurden jedoch drei der vier Hauskatzen am Ende vermisst.

Während des Einsatzes waren Feuerwehrleute aus nSankt Augustin-Menden sowie Eitorf als Reserve vor Ort.

(ga)