21-Jährige aus Niederkassel gestorben : Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall in Eitorf

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall in Eitorf

Eine 21-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Eitorf ums Leben gekommen. Foto: GA

Eitorf Nach einem schweren Verkehrsunfall in Eitdorf, bei dem eine 21-jährige Niederkasselerin starb, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein silbernes Fahrzeug soll vom Unfallwagen zuvor überholt worden sein.

Die Polizei sucht nach dem Unfalltod einer 21-jährigen Frau aus Niederkassel in der Eitdorfer Hochstraße nach Zeugen. Der Verkehrsunfall hatte sich in der Nacht zu Sonntag ereignet. Laut Angaben der Beamten konzentriert sich die Zeugensuche vor allem auf den Fahrer eines silberfarbenen Fahrzeugs, welches kurz vor dem Unfall gegen 2.23 Uhr aus der Straße „Im Laach“ nach links auf die Hochstraße in Fahrtrichtung Eitorf abgebogen sein soll. Offenbar hatte das spätere Unfallfahrzeug – ein schwarzer VW Golf – das Auto zuvor mit hoher Geschwindigkeit überholt.