Polizei ermittelt : 45.000 Euro teurer SUV aus Eitorfer Werkstatt gestohlen

Eitorf Aus einer Werkstatt in Eitorf ist ein SUV gestohlen worden. Der Wert des Wagens wird auf 45.000 Euro geschätzt, die Täter sind auf der Flucht.

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch gegen 20.40 Uhr in eine KFZ-Werkstatt in Eitorf eingebrochen und haben einen teuren Wagen gestohlen. Über ein Toilettenfenster kletterten die Täter in das Gebäude an der Straße „Im Laach“, teilte die Polizei mit.