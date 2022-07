Brand in Eitorf : 500.000 Euro Schaden nach Feuer in Schul-Turnhalle

In Eitorf ist an einer Turnhalle ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa/David Inderlied

Eitorf In Eitorf ist am Mittwoch ein Feuer in einer Turnhalle ausgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Brand in einer Turnhalle der Sekundarschule Eitorf ist großer Sachschaden entstanden. Der Brand war am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr im hinteren Bereich der Sporthalle an der Brückenstraße ausgebrochen und ließ einen Schaden von rund 500.000 Euro zurück. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Brandursache ist unklar.

An der Sporthalle waren nach Angaben der Polizei keine Einbruchspuren erkennbar. Dennoch ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Brandstiftung. Womöglich, so die Kreispolizei im Rhein-Sieg-Kreis, wurde das Feuer von außen durch einen Spalt in der Betonfassade fahrlässig oder vorsätzlich entfacht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02241/5413421 zu melden.

(ga)