Enkeltrick in Eitorf : Unbekannte betrügt 82-Jährige um 25 000 Euro

Eitorf Am Donnerstag hat eine Unbekannte eine 82-jährige Rentnerin aus Eitorf um 25 000 Euro betrogen. Dafür wandte sie den Enkeltrick an.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag eine 82-jährige Rentnerin um 25 000 Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Betrug erst der Tochter der 82-Jährigen auf, als diese in der vergangenen Woche auf die Kontoauszüge ihrer Mutter blickte. Die Rentnerin erklärte ihrer Tochter daraufhin, dass sie am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr von einer Person angerufen worden sei, die sich als ihre Enkelin ausgegeben hätte. Dabei habe die Person am Telefon auch den Namen der Enkelin verwendet und der 82-Jährigen erklärt, dass sie Geld bräuchte, um eine Immobilie zu kaufen. Die vermeintliche Enkelin behauptete, sie sitze bei einem Notar, der bereits um 13 Uhr schließe, daher bräuchte sie dringend das Geld, da der Kauf sonst nicht zustande käme.