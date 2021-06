33-Jähriger bestohlen : Angebliche Zivilfahnder erbeuten in Eitorf über 10.000 Euro

Angebliche Zivilfahnder erbeuten in Eitorf über 10.000 Euro

Eitorf Ein 33-jähriger Eitorfer ist am Montagnachmittag bestohlen worden. Zwei Unbekannte gaben sich als Zivilfahnder der Polizei aus und erbeuteten über 10.000 Euro Bargeld.

Gegen 16.45 Uhr war der 33-Jährige zu Fuß auf der Brückenstraße in Richtung des Eitorfer Bahnhofs unterwegs. Beim Theater wurde er von zwei Unbekannten Männern angesprochen. Diese zeigten einen Ausweis und gaben sich als Polizisten aus.

Nach Angaben des 33-Jährigen, trug ein Tatverdächtiger Handfesseln am Hosenbund. Beim anderen soll sich eine Pistole unter dem Shirt abgezeichnet haben.

In der Innentaschen trug der 33-Jährige eine Ledermappe mit dem Aufdruck der Kreissparkasse bei sich. Dort drin befand sich Geld in Höhe von 10.000 Eurp. Das Geld, was aus 50er und 200er Scheinen bestand, stammte aus einem Autoverkauf.